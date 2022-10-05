В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 10 подстанций в Прикубанском округе
Происшествия
05.10.2022 16:04
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара произошло 5 октября около 15:50.
Без света остались жители домов на улицах Западной, Светлой, Дружбы, Солнечной, Полевой, Зеленой и других.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ВК-8» и были обесточены 10 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Геленджике из-за ремонта на водозаборе в селе Дивноморское отключат воду.
Популярные новости
- Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
- В Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах до 6 октября возможен подъем воды в реках
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?