В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 10 подстанций в Прикубанском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара произошло 5 октября около 15:50.

Без света остались жители домов на улицах Западной, Светлой, Дружбы, Солнечной, Полевой, Зеленой и других.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ВК-8» и были обесточены 10 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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