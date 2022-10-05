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В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 10 подстанций в Прикубанском округе

Происшествия
05.10.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-otklyuchilis-10-podstantsij-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 10 подстанций в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара произошло 5 октября около 15:50.

Без света остались жители домов на улицах Западной, Светлой, Дружбы, Солнечной, Полевой, Зеленой и других.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ВК-8» и были обесточены 10 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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