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В Геленджике из-за ремонта на водозаборе в селе Дивноморское отключат воду

Общество
04.10.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-iz-za-remonta-na-vodozabore-v-sele-divnomorskoe-otklyuchat-vodu
В Геленджике из-за ремонта на водозаборе в селе Дивноморское отключат воду
Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

На Дивноморском водозаборе 5 октября с 8:00 до 17:00 проведут плановый ремонт.

В связи с этим отключат воду в селе Дивноморское и в восточной части Геленджика. В течение часа после завершения ремонтных работ водоснабжение вернется к плановым показателям.

Весной этого года на водозаборе уже заменили 40 м трубы. С начала года ООО «КВГ» заменила трубы на улицах Мира, Дивноморской, Новороссийской, Фадеева, Серебрякова, Борисовской и Леселидзе.

Трубопроводы отремонтировали или заменили на улицах Заречной в Архипо-Осиповке, Садовой в поселке Светлом, в Голубой бухте и на сборном водоводе в Пшаде. Во время ремонта в старых трубах выявили повреждения, каждое из которых могло привести к масштабным авариям на сетях, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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