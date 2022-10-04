В Геленджике из-за ремонта на водозаборе в селе Дивноморское отключат воду
На Дивноморском водозаборе 5 октября с 8:00 до 17:00 проведут плановый ремонт.
В связи с этим отключат воду в селе Дивноморское и в восточной части Геленджика. В течение часа после завершения ремонтных работ водоснабжение вернется к плановым показателям.
Весной этого года на водозаборе уже заменили 40 м трубы. С начала года ООО «КВГ» заменила трубы на улицах Мира, Дивноморской, Новороссийской, Фадеева, Серебрякова, Борисовской и Леселидзе.
Трубопроводы отремонтировали или заменили на улицах Заречной в Архипо-Осиповке, Садовой в поселке Светлом, в Голубой бухте и на сборном водоводе в Пшаде. Во время ремонта в старых трубах выявили повреждения, каждое из которых могло привести к масштабным авариям на сетях, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.
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