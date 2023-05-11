В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители ЖК «Московского»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 мая в 7:56.

Из-за сработавшей защиты на линии 10 кВ отключились 14 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Артюшкова, Восточно-Кругликовской, Зиповской и Карякина.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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