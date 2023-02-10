В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 10 февраля в 6:28.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 26 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Душистой, 2-я Целиноградской и Дубравной.

Аварийная бригада уже устраняет последствия нарушения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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