Аварийное отключение оставило без света две улицы в станице Натухаевской в Новороссийске

Об аварийном отключении электроэнергии в Новороссийске сообщили 9 февраля в 20:50.

В настоящее время без электричества остаются улицы Победы и Красного Октября в станице Натухаевской. На место выехала бригада Юго-Западных электрических сетей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 февраля в Новороссийске из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек.