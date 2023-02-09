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Аварийное отключение оставило без света две улицы в станице Натухаевской в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-dve-ulitsy-v-stanitse-natuhaevskoj-v-novorossijske
Аварийное отключение оставило без света две улицы в станице Натухаевской в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Новороссийске сообщили 9 февраля в 20:50.

В настоящее время без электричества остаются улицы Победы и Красного Октября в станице Натухаевской. На место выехала бригада Юго-Западных электрических сетей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 февраля в Новороссийске из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек.

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