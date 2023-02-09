Аварийное отключение оставило без света две улицы в станице Натухаевской в Новороссийске
Происшествия
09.02.2023 21:18
Об аварийном отключении электроэнергии в Новороссийске сообщили 9 февраля в 20:50.
В настоящее время без электричества остаются улицы Победы и Красного Октября в станице Натухаевской. На место выехала бригада Юго-Западных электрических сетей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 февраля в Новороссийске из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек.
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