Из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек в Новороссийске
Происшествия
09.02.2023 19:55
Об отключении отопления в 15 многоквартирных домах Новороссийска сообщили 9 февраля в 19:27.
В связи с ремонтом тепловой сети на перекрестке улиц Сипягина и Кутузовской приостановлено теплоснабжение 12 многоэтажек на улицах Сипягина, Видова, Щорса, Кутузовской. Восстановить отопление планируют в 23:00.
Также ремонтируют теплосеть на улице Московской, 7. В настоящее время три дома на этой улице находятся без отопления. Завершить работы планируют в 22:00. Кроме того, специалисты НЭСК выполняют точечные заявки по электроснабжению в поселке Борисовка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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