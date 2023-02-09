Из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек в Новороссийске

Об отключении отопления в 15 многоквартирных домах Новороссийска сообщили 9 февраля в 19:27.

В связи с ремонтом тепловой сети на перекрестке улиц Сипягина и Кутузовской приостановлено теплоснабжение 12 многоэтажек на улицах Сипягина, Видова, Щорса, Кутузовской. Восстановить отопление планируют в 23:00.

Также ремонтируют теплосеть на улице Московской, 7. В настоящее время три дома на этой улице находятся без отопления. Завершить работы планируют в 22:00. Кроме того, специалисты НЭСК выполняют точечные заявки по электроснабжению в поселке Борисовка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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