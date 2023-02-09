Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-remonta-na-teploseti-bez-otopleniya-ostalis-15-mnogoetazhek-v-novorossijske
Из-за ремонта на теплосети без отопления остались 15 многоэтажек в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об отключении отопления в 15 многоквартирных домах Новороссийска сообщили 9 февраля в 19:27.

В связи с ремонтом тепловой сети на перекрестке улиц Сипягина и Кутузовской приостановлено теплоснабжение 12 многоэтажек на улицах Сипягина, Видова, Щорса, Кутузовской. Восстановить отопление планируют в 23:00.

Также ремонтируют теплосеть на улице Московской, 7. В настоящее время три дома на этой улице находятся без отопления. Завершить работы планируют в 22:00. Кроме того, специалисты НЭСК выполняют точечные заявки по электроснабжению в поселке Борисовка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: восстановлено энергоснабжение станицы Раевской под Новороссийском.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Устроившего бойню в управлении СНТ в Армавире пенсионера приговорили 14,5 годам колонии строгого режима
  4. Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
  5. Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях