В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 7 ноября в 15:49.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «РИП-208» отключились 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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