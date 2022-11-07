Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе

Происшествия
07.11.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-treh-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 7 ноября в 15:49.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «РИП-208» отключились 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре жители 10 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
  3. Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях