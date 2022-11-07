В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители трех улиц в Прикубанском округе
Происшествия
07.11.2022 16:09
Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 7 ноября в 15:49.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «РИП-208» отключились 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Зиповской, 40 лет Победы и Московской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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