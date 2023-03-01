В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц в центре города
Происшествия
01.03.2023 16:30
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:40.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Ц-8» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ватутина, Ключевского проезда, Одесской, Гаврилова, Красной и Рашпилевской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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