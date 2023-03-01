В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц в центре города

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Ц-8» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ватутина, Ключевского проезда, Одесской, Гаврилова, Красной и Рашпилевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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