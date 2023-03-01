Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц в центре города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-shesti-ulits-v-tsentre-goroda
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц в центре города
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 1 марта около 15:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Ц-8» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ватутина, Ключевского проезда, Одесской, Гаврилова, Красной и Рашпилевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители ЖК «Московский».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани
  2. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  3. В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
  4. Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
  5. На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
  6. На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший
Прямой эфир
Мы в соцсетях