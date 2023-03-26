В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц в хуторе Ленина

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 26 марта в 8:44.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанция «ХЛ-4» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Приморской, Наримановской, Ореховой, Обрезной, Молодежной и Васюринской в хуторе Ленина.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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