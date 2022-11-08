В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители одной из улиц на Гидрострое

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 ноября в 18:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улицы Кружевной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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