В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители одной из улиц на Гидрострое
Происшествия
08.11.2022 18:29
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 ноября в 18:00.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улицы Кружевной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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