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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители одной из улиц на Гидрострое

Происшествия
08.11.2022 18:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-odnoj-iz-ulits-na-gidrostroe
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители одной из улиц на Гидрострое
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 ноября в 18:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улицы Кружевной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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