В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители девяти садовых поселков

Сообщение о крупном аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе столицы Кубани поступило из ЕДДС Краснодара в 21:20.

Из-за повреждения на ЛЭП отключились подстанция «БФ-3», фидер и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители НСТ «Сельмаш», «Рассвет-1», «Рассвет-2» «Изобильное», «Восход», «Чайка», «Автомобилист-2», «Химик» и «Гидростроитель».

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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