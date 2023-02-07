Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители девяти садовых поселков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-devyati-sadovyh-poselkov
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители девяти садовых поселков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о крупном аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе столицы Кубани поступило из ЕДДС Краснодара в 21:20.

Из-за повреждения на ЛЭП отключились подстанция «БФ-3», фидер и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители НСТ «Сельмаш», «Рассвет-1», «Рассвет-2» «Изобильное», «Восход», «Чайка», «Автомобилист-2», «Химик» и «Гидростроитель».

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Центральном округе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях