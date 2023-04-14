В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители дачного поселка «Знаменский»
Происшествия
14.04.2023 17:40
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 14 апреля в 17:16.
В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ПТФ-3» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жилые дома в дачном товариществе «Знаменский».
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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