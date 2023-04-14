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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители дачного поселка «Знаменский»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-dachnogo-poselka-znamenskij
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители дачного поселка «Знаменский»
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 14 апреля в 17:16.

В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ПТФ-3» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жилые дома в дачном товариществе «Знаменский».

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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