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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 12 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-12-ulits
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 12 улиц
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 сентября в 17:18.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Л-202» и еще 11 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Рязанской, Садовой, Школьной, 2-я Школьной, Красивой, Осиновой, Витаминной, Фанагориевской, Платановой, Учительской, Восточной и Голубого Бульвара.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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