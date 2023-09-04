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В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей девяти улиц в районе Авиагородка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-energoavariya-ostavila-bez-sveta-zhitelej-devyati-ulits-v-rajone-aviagorodka
В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей девяти улиц в районе Авиагородка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 4 сентября в 15:41.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВГ-3» и еще 8 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Ярославской, Грибоедова, Нестерова, Полевой, Сафонова, Циолковского, 2-го проезда Димитрова, Дзержинского и Авиагородка.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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