В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей девяти улиц в районе Авиагородка

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 4 сентября в 15:41.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВГ-3» и еще 8 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Ярославской, Грибоедова, Нестерова, Полевой, Сафонова, Циолковского, 2-го проезда Димитрова, Дзержинского и Авиагородка.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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