Из-за аварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 августа в 13:00.

Из-за повреждение на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Ю-11- КРУН» и еще 6 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Комсомольской, Мира, Октябрьской, Советской, Кубанонабережной, Постовой, Пушкина и Рашпилевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Немецкой деревни в Краснодаре остались без света из-за повреждения кабеля.