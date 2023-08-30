Из-за аварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара
Происшествия
30.08.2023 13:22
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 августа в 13:00.
Из-за повреждение на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Ю-11- КРУН» и еще 6 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Комсомольской, Мира, Октябрьской, Советской, Кубанонабережной, Постовой, Пушкина и Рашпилевской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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