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Из-за аварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-vosem-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за аварии без света остались восемь улиц в центре Краснодара
Фото unsplash.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 30 августа в 13:00.

Из-за повреждение на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Ю-11- КРУН» и еще 6 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Комсомольской, Мира, Октябрьской, Советской, Кубанонабережной, Постовой, Пушкина и Рашпилевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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