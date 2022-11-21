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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались шесть улиц в Прикубанском округе

Происшествия
21.11.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-shest-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались шесть улиц в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 21 ноября в 13:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция ЯК-104» и еще 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Российской, Бийской, Ягодина, Алуштинской, Ростовского шоссе и Пригородной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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