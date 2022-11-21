В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались шесть улиц в Прикубанском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 21 ноября в 13:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция ЯК-104» и еще 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Российской, Бийской, Ягодина, Алуштинской, Ростовского шоссе и Пригородной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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