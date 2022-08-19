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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 9 улиц в Прикубанском округе

Происшествия
19.08.2022 07:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-9-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 9 улиц в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 19 августа в 7:05.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Л-201» и еще 21 трансформаторная подстанция в Прикубанском округе. Без электроэнергии остались жители улиц Осиновой, Лазурной, Победителей, Миргородской, Новоселов, Стабильной, Евдокимовской, Геймановской и Экономической.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.

Читайте также: жители 18 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии. Аварийное отключение в Западном округе произошло днем 18 августа.

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