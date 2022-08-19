В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 9 улиц в Прикубанском округе
Происшествия
19.08.2022 07:13
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 19 августа в 7:05.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Л-201» и еще 21 трансформаторная подстанция в Прикубанском округе. Без электроэнергии остались жители улиц Осиновой, Лазурной, Победителей, Миргородской, Новоселов, Стабильной, Евдокимовской, Геймановской и Экономической.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.
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