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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 2 улицы в Юбилейном микрорайоне

Происшествия
17.11.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-2-ulitsy-v-yubilejnom-mikrorajone
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 2 улицы в Юбилейном микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 17 ноября около 15:30.

Из-за повреждения на кабельной линии 6-10 кВ отключился вакуумный выключатель на подстанции «ЮЗ-410». Из-за этого перестали работать еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители проспекта Чекистов и Рождественской набережной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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