В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 2 улицы в Юбилейном микрорайоне
Происшествия
17.11.2022 15:36
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 17 ноября около 15:30.
Из-за повреждения на кабельной линии 6-10 кВ отключился вакуумный выключатель на подстанции «ЮЗ-410». Из-за этого перестали работать еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители проспекта Чекистов и Рождественской набережной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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