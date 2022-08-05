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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 10 улиц в Прикубанском округе

Происшествия
05.08.2022 11:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-10-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 10 улиц в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 5 августа в 11:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «З-2-102», а также еще 21 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остались жители улиц Баумана, Темрюкской, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Линии, Славянской, Сочинской, Толбухина и Анапской.

На место энергоаварии выехала аварийная бригада, сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.

Читайте также: крупная энергоавария в Западном и Прикубанском округах краевого центра произошла вечером 4 августа. Отключились 67 трансформаторных подстанций.

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