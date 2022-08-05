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В Фестивальном микрорайоне Краснодара возобновили подачу электричества

Общество
05.08.2022 07:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-festivalnom-mikrorajone-krasnodara-vozobnovili-podachu-elektrichestva
В Фестивальном микрорайоне Краснодара возобновили подачу электричества
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Крупная энергоавария в Западном и Прикубанском округах краевого центра произошла вечером 4 августа.

Из-за повреждения кабеля трансформаторных подстанций оказались обесточены. Свет отключили жителям улиц: Тургенева, Гагарина, Гаражной, Фестивальной, Воровского, Красных Партизан, Герцена, Монтажников, Котовского, Рылеева, Передерия, Бабушкина, Власова и т.д.

На месте аварии работали бригады энергетиков. По данным ЕДДС, 5 августа в 6:20 все аварийно-восстановительные работы на ТП в Фестивальном микрорайоне завершили.

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