В Армавире гроза оставила часть жителей без света
Происшествия
04.08.2022 21:34
Сильная гроза, которая прошла вечером 4 августа в Армавире, стала причиной короткого замыкания и отключения света.
Электроэнергии нет у некоторых жителей поселка Заветного и частично в районе «Мясокомбинат».
Аварийные бригады «НЭСК-электросети» устраняют последствия произошедшего, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
Время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.
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