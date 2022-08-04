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В Армавире гроза оставила часть жителей без света

Происшествия
04.08.2022 21:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-groza-ostavila-chast-zhitelej-bez-sveta
В Армавире гроза оставила часть жителей без света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сильная гроза, которая прошла вечером 4 августа в Армавире, стала причиной короткого замыкания и отключения света.

Электроэнергии нет у некоторых жителей поселка Заветного и частично в районе «Мясокомбинат».

Аварийные бригады «НЭСК-электросети» устраняют последствия произошедшего, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.

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