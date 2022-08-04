В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
Происшествия
04.08.2022 20:53
Об аварийном отключении электроэнергии в Западном и Прикубанском округах вечером 4 августа сообщили в ЕДДС Краснодара.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ТГ-305» и «ТГ-401», а также еще 27 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Гагарина, Передерия, Воровского, Красных Партизан, Рылеева, Труда, Власова и Бабушкина в Прикубанском круге и Воровского, Красных Партизан, Фестивальной и Тургенева в Западном округе.
На места аварий выехали бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара. Точное время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.
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