Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах

Происшествия
04.08.2022 20:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-otklyuchilis-27-transformatornyh-podstantsij-v-dvuh-okrugah
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Западном и Прикубанском округах вечером 4 августа сообщили в ЕДДС Краснодара.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ТГ-305» и «ТГ-401», а также еще 27 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Гагарина, Передерия, Воровского, Красных Партизан, Рылеева, Труда, Власова и Бабушкина в Прикубанском круге и Воровского, Красных Партизан, Фестивальной и Тургенева в Западном округе.

На места аварий выехали бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара. Точное время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.

Читайте также: в Краснодаре жители 19 улиц в ФМР остались без света из-за крупной аварии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях