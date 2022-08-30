В Краснодаре из-за ДТП остановилось движение трамваев на улице Ставропольской
Происшествия
30.08.2022 18:36
Авария на трамвайных путях произошла 30 августа в 18:04. По свидетельствам очевидцев, в настоящее время там стоят восемь трамваев.
Пассажиры, покинувшие вагоны, рассказали, что причиной стало ДТП — один из трамваев врезался в автомобиль.
В МУП КТТУ подтвердили, что произошло столкновение сдвоенного трамвая № 5 с легковым автомобилем.
«ДТП без пострадавших», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.
В настоящее время движение трамваев на этом участке остановлено.
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