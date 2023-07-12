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В Краснодаре из-за ДТП остановилось движение общественного транспорта в районе КСК

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-dtp-ostanovilos-dvizhenie-obshhestvennogo-transporta-v-rajone-ksk
Видео канала «Кубань 24»

Дорожное происшествие произошло на пересечении улиц Сормовской и Первомайской вечером 12 июля. Легковой автомобиль столкнулся с трамваем, который перегородил почти всю проезжую часть.

Из-за этого на Сормовской приостановили движение троллейбусов № 14 и 20 и автобусов № 10 и 89. На улице Первомайской временно перестали ходить трамваи № 4 и 10, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

В 18:50 стало известно, что движение общественного транспорта на пересечении улиц Сормовской и Первомайской восстановили.

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