В Краснодаре из-за ДТП остановилось движение общественного транспорта в районе КСК

Дорожное происшествие произошло на пересечении улиц Сормовской и Первомайской вечером 12 июля. Легковой автомобиль столкнулся с трамваем, который перегородил почти всю проезжую часть.

Из-за этого на Сормовской приостановили движение троллейбусов № 14 и 20 и автобусов № 10 и 89. На улице Первомайской временно перестали ходить трамваи № 4 и 10, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

В 18:50 стало известно, что движение общественного транспорта на пересечении улиц Сормовской и Первомайской восстановили.

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