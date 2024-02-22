В Краснодаре из-за ДТП на Московской трамваи не ходят до конечной остановки

Авария с участием трамвая и автомобиля произошла около 11:00 на пересечении улиц Московской и Ахтарской по направлению к улице Гомельской.

По предварительным данным, трамвай протаранил легковушку. Из-за ДТП трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22 временно разворачиваются на кольце на улице Солнечной, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

Информация о ДТП уточняется.

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