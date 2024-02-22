Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре из-за ДТП на Московской трамваи не ходят до конечной остановки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-dtp-na-moskovskoj-tramvai-ne-hodyat-do-konechnoj-ostanovki
В Краснодаре из-за ДТП на Московской трамваи не ходят до конечной остановки
Фото t.me/krasnodar_transport

Авария с участием трамвая и автомобиля произошла около 11:00 на пересечении улиц Московской и Ахтарской по направлению к улице Гомельской.

По предварительным данным, трамвай протаранил легковушку. Из-за ДТП трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22 временно разворачиваются на кольце на улице Солнечной, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

Информация о ДТП уточняется.

Читайте также: три человека пострадали в массовой аварии с участием двух грузовиков на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях