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В Краснодаре из-за аварии отключились 19 трансформаторных подстанций в Пашковском микрорайоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-otklyuchilis-19-transformatornyh-podstantsij-v-pashkovskom-mikrorajone
В Краснодаре из-за аварии отключились 19 трансформаторных подстанций в Пашковском микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 2 августа в 8:40.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ПШ-303» и 19 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц 1 Мая, Фадеева, Бершанской, Кирова, Пролетарской, Ярославского, Лавочкина и 8 Марта.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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