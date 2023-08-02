В Краснодаре из-за аварии отключились 19 трансформаторных подстанций в Пашковском микрорайоне
Происшествия
02.08.2023 08:47
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 2 августа в 8:40.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ПШ-303» и 19 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц 1 Мая, Фадеева, Бершанской, Кирова, Пролетарской, Ярославского, Лавочкина и 8 Марта.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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