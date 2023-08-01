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Без света северо-запад Краснодара: из-за аварии отключились 2 подстанции и 22 трансформатора

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-severo-zapad-krasnodara-iz-za-avarii-otklyuchilis-2-podstantsii-i-22-transformatora
Без света северо-запад Краснодара: из-за аварии отключились 2 подстанции и 22 трансформатора
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В результате повреждений на линии 6-10 кВ в Западном и Прикубанском округах отключили электричество сразу в нескольких крупных районах города.

В Западном округе без света остались улицы Рашпилевская, Офицерская, Дальняя, Дзержинского, Гаражная, Брянская, а также Васюринский проспект. В Прикубанском округе без электроэнергии улицы Рашпилевская, Дзержинского, Тургенева и Авиагородок.

На местах работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

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