Без света северо-запад Краснодара: из-за аварии отключились 2 подстанции и 22 трансформатора
Происшествия
01.08.2023 14:14
В результате повреждений на линии 6-10 кВ в Западном и Прикубанском округах отключили электричество сразу в нескольких крупных районах города.
В Западном округе без света остались улицы Рашпилевская, Офицерская, Дальняя, Дзержинского, Гаражная, Брянская, а также Васюринский проспект. В Прикубанском округе без электроэнергии улицы Рашпилевская, Дзержинского, Тургенева и Авиагородок.
На местах работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.
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