В Краснодаре из-за аварии отключились 13 подстанций в Прикубанском округе

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе в ЕДДС Краснодара сообщили 24 марта в 14:11.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-327» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Кругликовской, Филатова и Тихорецкой.

В 14:56 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара.

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