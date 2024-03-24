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В Краснодаре из-за аварии отключились 13 подстанций в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-otklyuchilis-13-podstantsij-v-prikubanskom-okruge?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре из-за аварии отключились 13 подстанций в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе в ЕДДС Краснодара сообщили 24 марта в 14:11.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-327» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Кругликовской, Филатова и Тихорецкой.

В 14:56 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара.

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