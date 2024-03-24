В Краснодаре из-за аварии отключились 13 подстанций в Прикубанском округе
Происшествия
24.03.2024 14:56
Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе в ЕДДС Краснодара сообщили 24 марта в 14:11.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-327» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Кругликовской, Филатова и Тихорецкой.
В 14:56 аварию устранили, сообщает ЕДДС Краснодара.
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