Шесть улиц остались без света Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
21.03.2024 13:57
Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло 21 марта около 13:30.
В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Красных партизан, Азовской, Круговой, Центральная усадьба, Заполярной и Западный обход.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В итоге отключился масляный выключатель на ПС «ТГ-303» и 51 трансформаторная подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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