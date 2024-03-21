Шесть улиц остались без света Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электричества в Прикубанском округе произошло 21 марта около 13:30.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Красных партизан, Азовской, Круговой, Центральная усадьба, Заполярной и Западный обход.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В итоге отключился масляный выключатель на ПС «ТГ-303» и 51 трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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