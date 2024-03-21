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Ночь без воды проведут жители большей части Фестивального микрорайона Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/noch-bez-vody-provedut-zhiteli-bolshej-chasti-festivalnogo-mikrorajona-krasnodara
Ночь без воды проведут жители большей части Фестивального микрорайона Краснодара
Фото unsplash.com

В связи с ремонтом на водозаборе в значительной части Фестивального микрорайона отключат воду с 23:30 21 марта до 5:00 22 марта.

Водоснабжение отключат на улицах Совхозной, Симиренко, Тургенева, Атарбекова, а также на улицах Михалева, 2, 2а, 2б, Яна Полуяна, 2, 4 и Атарбекова, 5, 5/1,7, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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