Ночь без воды проведут жители большей части Фестивального микрорайона Краснодара

В связи с ремонтом на водозаборе в значительной части Фестивального микрорайона отключат воду с 23:30 21 марта до 5:00 22 марта.

Водоснабжение отключат на улицах Совхозной, Симиренко, Тургенева, Атарбекова, а также на улицах Михалева, 2, 2а, 2б, Яна Полуяна, 2, 4 и Атарбекова, 5, 5/1,7, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Читайте также: почти 8 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Новороссийске.