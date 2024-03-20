Почти 8 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Новороссийске

В связи с коммунальной аварией в районе многоквартирного дома на улице Молодежная, 10 прекращена подача воды вечером 20 марта в зону водоснабжения № 27.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось 7 тыс. 831 новороссийца. Без воды остались жители улицы Молодежная, Пионерская, Хворостянского, Дзержинского, Ленина и Г. Десантников.

«На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам 8(8617) 309-860, 309-861.

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