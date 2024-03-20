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Почти 8 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-8-tys-chelovek-ostalis-bez-vody-iz-za-kommunalnoj-avarii-v-novorossijske
Почти 8 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Сочи

В связи с коммунальной аварией в районе многоквартирного дома на улице Молодежная, 10 прекращена подача воды вечером 20 марта в зону водоснабжения № 27.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось 7 тыс. 831 новороссийца. Без воды остались жители улицы Молодежная, Пионерская, Хворостянского, Дзержинского, Ленина и Г. Десантников.

«На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам 8(8617) 309-860, 309-861.

Читайте также: жители станицы Натухаевской с 19 по 23 марта будут получать воду по графику.

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