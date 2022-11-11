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В Краснодаре из-за аварии на водопроводе без воды остались жители двух улиц

Происшествия
11.11.2022 21:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-vodoprovode-bez-vody-ostalis-zhiteli-dvuh-ulits
В Краснодаре из-за аварии на водопроводе без воды остались жители двух улиц
Фото RonPorter, pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 ноября около 21:20.

В результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения ограничена подача воды в жилых домах на улицах Алтайской и Стасова.

На месте проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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