В Краснодаре из-за аварии на водопроводе без воды остались жители двух улиц

Фото RonPorter, pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 ноября около 21:20.

В результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения ограничена подача воды в жилых домах на улицах Алтайской и Стасова.

На месте проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на электроподстанции без света остались 9 улиц в центре города.