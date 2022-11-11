В Краснодаре из-за аварии на водопроводе без воды остались жители двух улиц
Происшествия
11.11.2022 21:45
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 11 ноября около 21:20.
В результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения ограничена подача воды в жилых домах на улицах Алтайской и Стасова.
На месте проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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