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В Краснодаре из-за аварии на электроподстанции без света остались 9 улиц в центре города

Происшествия
10.11.2022 12:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-elektropodstantsii-bez-sveta-ostalis-9-ulits-v-tsentre-goroda
В Краснодаре из-за аварии на электроподстанции без света остались 9 улиц в центре города
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС краевой столицы 10 ноября около 12:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «Центральная-7» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Брянской, Морской, Рашпилевской, Хакурате, Колхозной, Красной, Дзержинского, Коммунаров и Шоссе нефтяников.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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