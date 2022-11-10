В Краснодаре из-за аварии на электроподстанции без света остались 9 улиц в центре города
Происшествия
10.11.2022 12:59
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС краевой столицы 10 ноября около 12:50.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «Центральная-7» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Брянской, Морской, Рашпилевской, Хакурате, Колхозной, Красной, Дзержинского, Коммунаров и Шоссе нефтяников.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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