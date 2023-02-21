В Краснодаре из-за аварии на теплосетях без отопления и горячей воды остались жители семи многоэтажек

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступила из ЕДДС Краснодара 21 февраля около 17:00.

Из-за утечки в теплокамере из трубы диаметром 320 мм приостановлена подача теплоносителя в жилые многоквартирные дома на улице Зиповской: 34/1, 34/2, 36, 42, 44, 46 и 48.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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