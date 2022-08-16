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В Краснодаре из-за аварии на сетях без свет остались несколько улиц в Карасунском округе

Происшествия
16.08.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-setyah-bez-svet-ostalis-neskolko-ulits-v-karasunskom-okruge
В Краснодаре из-за аварии на сетях без свет остались несколько улиц в Карасунском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 16 августа около 13:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХБК-153» и 7 трансформаторных подстанций.

«Без электроэнергии остались улицы Старокубанская, Уральская, Селезнева и Сормовская», — сообщает ЕДДС Краснодара.

На месте работает аварийная бригада.

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