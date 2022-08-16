В Краснодаре из-за аварии на сетях без свет остались несколько улиц в Карасунском округе
Происшествия
16.08.2022 13:22
Аварийное отключение электроэнергии произошло 16 августа около 13:00.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХБК-153» и 7 трансформаторных подстанций.
«Без электроэнергии остались улицы Старокубанская, Уральская, Селезнева и Сормовская», — сообщает ЕДДС Краснодара.
На месте работает аварийная бригада.
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