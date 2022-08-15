В Краснодаре из-за аварии на сетях 12 улиц в Западного округе остались без света

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 15 августа около 11:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключена ПС «Ц-12« и 6 трансформаторных подстанций.

«Без электроэнергии остались улицы Братьев Игнатовых, Карасунская, Фрунзе, Чкалова, Горького, Кирова, Чапаева, Октябрьская, Пашковская, Буденного, Головатого, Калинина и другие», — сообщает ЕДДС Краснодара.

На месте работает аварийная бригада.

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