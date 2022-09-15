В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались жители трех улиц

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 15 сентября в 13:45.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Н-11-18» и еще 4 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Ямальской, Есаульской и Сахалинского проезда.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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