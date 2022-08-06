В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 7 улиц

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 6 августа около 7:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-412» и еще 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Прокофьева, Московской, Мусоргского, Есенина, Агрономической, Агрохимической и Дунаевского.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram-канале.

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