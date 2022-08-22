В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 5 улиц в Прикубанском округе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 22 августа в 12:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ВП-425» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Апшеронской, Каневской, Староминской, 4-е Отделение и Варениковской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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