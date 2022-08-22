В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 5 улиц в Прикубанском округе
Происшествия
22.08.2022 12:03
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 22 августа в 12:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ВП-425» и еще 5 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Апшеронской, Каневской, Староминской, 4-е Отделение и Варениковской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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