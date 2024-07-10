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В Краснодаре из-за аварии без света остались 14 улиц в Карасунском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-14-ulits-v-karasunskom-okruge
В Краснодаре из-за аварии без света остались 14 улиц в Карасунском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Энергетики 10 июля устраняют аварию на электросетях в Карасунском округе краевой столицы.

Без электроэнергии остались жители улиц Горького, Некрасова, Приозерной, Сормовской, Тюляева, Бершанской, Гоголя, Демченко, Карасунской, Кирова, Симферопольской, Гидростроителей, Трудовой Славы и Уральской.

Работы проводит: АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть», сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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