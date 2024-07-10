В Краснодаре из-за аварии без света остались 14 улиц в Карасунском округе
Происшествия
10.07.2024 08:35
Энергетики 10 июля устраняют аварию на электросетях в Карасунском округе краевой столицы.
Без электроэнергии остались жители улиц Горького, Некрасова, Приозерной, Сормовской, Тюляева, Бершанской, Гоголя, Демченко, Карасунской, Кирова, Симферопольской, Гидростроителей, Трудовой Славы и Уральской.
Работы проводит: АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть», сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.
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