В Краснодаре из-за аварии без света 22 ноября остались 13 улиц

Аварийное отключение электричества в Московском микрорайоне краевой столицы произошло около 13:15.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «РИП-412» и 20 трансформаторных подстанций.

Без света остались улицы: Агрономическая, Алмазная, Гомельская, Есенина, Концевича, Косенко, Красюка, Московская, Прокофьева, Хаджинова, Чайковского, Шаляпина, Шолохова.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — в 16:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

