В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остались жители поселка Индустриальный
Происшествия
21.02.2023 16:04
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 февраля около 15:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Л-110» и еще 24 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жилые дома поселка Индустриальный.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии отключились 32 трансформаторные подстанции.
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