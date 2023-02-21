В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остались жители поселка Индустриальный

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 февраля около 15:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Л-110» и еще 24 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жилые дома поселка Индустриальный.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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