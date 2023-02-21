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В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остались жители поселка Индустриальный

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-bez-elektroenergii-ostalis-zhiteli-poselka-industrialnyj
В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остались жители поселка Индустриальный
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 февраля около 15:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Л-110» и еще 24 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жилые дома поселка Индустриальный.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии отключились 32 трансформаторные подстанции.

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