В Краснодаре из ТРК «Галактика» эвакуировали 100 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации

Это произошло днем 1 февраля на улице Уральской, 98/11. Автоматическая пожарная сигнализация сработала в одном из помещений ТРК «Галактика» из-за подгоревшей пищи на плите.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что в результате срабатывания автоматической пожарной сигнализации из торгового комплекса эвакуировали 100 человек.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что перед объявлением пожарной тревоги почувствовали запах горелого в гипермаркете «О’кей». Приехавшие на место спасатели что-то сняли с крыши, после этого из трубы пошел дым. Пользователи предположили, что в этой части «Галактики» находится пекарня.

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