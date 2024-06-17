Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре из ресторана во время пожара эвакуировали 50 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-restorana-vo-vremya-pozhara-evakuirovali-50-chelovek
В Краснодаре из ресторана во время пожара эвакуировали 50 человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в точке общепита на улице Московской, 142/2 в краевой столице поступила диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 17 июня в 19:32.

Пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание в помещении общепита на площади 15 кв. м. В 19:55 огонь локализовали, в 19:56 — ликвидировали. Во время пожара никто не пострадал. Из помещения эвакуировали 50 человек.

К ликвидации возгорания привлекли 10 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: лесной пожар площадью 1,2 га произошел в Горячем Ключе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях