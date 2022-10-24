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В Краснодаре из ресторана «Пиноккио Djan» и кафе «Патрик и Мари» эвакуировали 140 человек

Происшествия
24.10.2022 16:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-restorana-pinokkio-djan-i-kafe-patrik-i-mari-evakuirovali-140-chelovek
В Краснодаре из ресторана «Пиноккио Djan» и кафе «Патрик и Мари» эвакуировали 140 человек
Видео t.me/typodar

Людей из точек общепита эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло 24 октября в 15:41 в трехэтажном здании на улице Зиповской 4/2.

В 15:46 на место прибыли пожарные. Они установили, что в здании загорелась кровля на площади 20 кв. метров. В 15:48 объявили ранг пожара 1БИС. В 16:20 пожар в здании локализовали на площади 25 кв. метров.

В ликвидации пожара принимают участие 31 человек и 7 единиц техники. Из загоревшегося здания эвакуировали 140 человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В здании, где загорелась кровля, располагаются ресторан «Пиноккио Djan» и кафе «Патрик и Мари».

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