Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек

Происшествия
08.10.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-goryashhej-mnogoetazhki-spasli-i-evakuirovali-35-chelovek
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Скриншот видео из соцсетей

Возгорание произошло днем 8 октября в многоквартирном доме на улице Игнатова в микрорайоне Гидростроителей.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:45. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание в квартире на площади 20 кв. метров. В 15:15 огонь полностью потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

При тушении пожара из многоэтажки спасли 18 человек и еще 17 жильцов эвакуировали.

В ликвидации огня в доме на улице Игнатова приняли участие 29 человек и 6 единиц техники.

Читайте также: в Краснодаре 6 октября отменили особый противопожарный режим.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
  2. Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  5. В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях