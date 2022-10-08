В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Происшествия
08.10.2022 16:48
Возгорание произошло днем 8 октября в многоквартирном доме на улице Игнатова в микрорайоне Гидростроителей.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 14:45. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание в квартире на площади 20 кв. метров. В 15:15 огонь полностью потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
При тушении пожара из многоэтажки спасли 18 человек и еще 17 жильцов эвакуировали.
В ликвидации огня в доме на улице Игнатова приняли участие 29 человек и 6 единиц техники.
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