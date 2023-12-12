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В мэрии сообщили, где можно купить пиротехнику в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ishhut-tochki-gde-nezakonno-torguyut-pirotehnikoj
В мэрии сообщили, где можно купить пиротехнику в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Места незаконной торговли фейерверками на улицах города на постоянной основе выявляют сотрудники профильного управления мэрии.

За незаконную продажу пиротехники предусмотрена ответственность. При обнаружении таких точек информацию о них передают в полицию.

«Приобретение пиротехники в таких местах и ее неправильное использование несет угрозу здоровью и может стать причиной пожара», — рассказала глава управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.

Купить пиротехнику в краевом центре можно в официальных магазинах. Сейчас в городе работает 54 специализированных торговых точек. Узнать их адреса можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей Краснодарского края отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Он уточнил, что запрет на использование фейерверков на Кубани действует с начала проведения специальной военной операции.

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