В мэрии сообщили, где можно купить пиротехнику в Краснодаре

Места незаконной торговли фейерверками на улицах города на постоянной основе выявляют сотрудники профильного управления мэрии.

За незаконную продажу пиротехники предусмотрена ответственность. При обнаружении таких точек информацию о них передают в полицию.

«Приобретение пиротехники в таких местах и ее неправильное использование несет угрозу здоровью и может стать причиной пожара», — рассказала глава управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.

Купить пиротехнику в краевом центре можно в официальных магазинах. Сейчас в городе работает 54 специализированных торговых точек. Узнать их адреса можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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