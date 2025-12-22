В Краснодаре ищут сбежавшего из больницы 17-летнего подростка
Известно, что молодой человек 21 декабря покинул Детскую краевую клиническую больницу.
До этого 17-летний Иван Мацнев был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Подростка ищет полиция Краснодара. Особые приметы — рост 180 см, славянская внешность, плотное телосложение, темно-русые кучерявые волосы, родинка на правой щеке.
Был одет в бело-голубую мастерку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Тем, кто обладает значимой информацией о местонахождении подростка, необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть. Информацию можно сообщить по телефонам: +7-901-888-11-02, 102.
