В Краснодаре ищут мужчину, который втирался в доверие к 11-летней девочке

Кадр из видео t.me/chpkrasnodara

О произошедшем в Комсомольском микрорайоне рассказала мать девочки в социальных сетях. По ее словам, практически возле дома за несовершеннолетней пошел мужчина 25-27 лет на вид.

Девочка шла домой из школы около 13:00. Мужчина предложил ей познакомиться, зашел за ней в подъезд, забрал рюкзак, а затем прошел со школьницей в лифт. Это заметила соседка, она вышла к лифту, но он уже уехал. Тогда она громко крикнула: «Что там происходит?»

В итоге девочка поднялась на свой этаж и вышла, а мужчина сразу после поехал вниз.

«Хотелось бы предупредить родителей, чтобы были внимательны, поговорили с детьми, вдруг где-то он засветился. Я регулярно провожу беседы, но вот видите, что у детей в голове, что садится в лифт. Хотя знает, что нужно сразу звонить родителям и в подъезд ни с кем не заходить», — написала женщина в социальных сетях.

Мать написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители по данному факту проводят проверку, личность и мотивы действий мужчины устанавливаются. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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