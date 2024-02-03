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В Краснодаре ищут мужчину, изнасиловавшего девочку под Яблоновским мостом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ishhut-muzhchinu-iznasilovavshego-devochku-pod-yablonovskim-mostom
В Краснодаре ищут мужчину, изнасиловавшего девочку под Яблоновским мостом
Фото t.me/yablonovskiy_ra_01

Происшествие произошло ночью 3 февраля под Яблоновским (Захаровским) мостом.

Как сообщает администрация поселка Яблоновского, неизвестный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Предполагаемого преступника зафиксировали камеры наружного наблюдения. Мужчину разыскивают в Краснодаре и Адыгее.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 8 (877) 719-70-02.

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